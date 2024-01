Zuppa di porri e patate di Desperate Housewife, la ricetta a prova di Susan Mayer: gustosa e facile da preparare

Scopri la ricetta a prova di Susan Mayer: la zuppa di porri e patate. Questo piatto ti catapulterà nella famosa serie televisiva.

Se stai cercando una ricetta facile e veloce a prova di Susan Mayer, sei nel posto giusto. Questa ricetta, prevede pochi e semplicissimi ingredienti, per un sapore davvero avvolgente e che scalda il cuore.

Si tratta della zuppa con porri e patate. Questo piatto, ispirato al mondo dell’iconica serie tv Desperate Housewives, offre facilità di preparazione, gusto e raffinatezza, elementi perfetti per le fredde serate invernali che ancora ci attendono.

Scopri la ricetta passo passo per preparare una deliziosa zuppa, con ingredienti semplici ed una preparazione a prova di Susan Mayer.

Zuppa di porri e patate: la ricetta a prova di Susan Mayer di Desperate Housewives

Ecco tutto ciò di cui avrai bisogno per la preparazione di una zuppa di porri e patate cremosa e avvolgente. Scalda le tue giornate invernali con questa zuppa deliziosa.

Ingredienti:

300 gr di porri (4 pezzi circa)

400 gr di patate (2 pezzi)

400 ml di brodo di carne

200 ml di panna

50 gr di burro

Sale, pepe, rosmarino, olio d’oliva, pane nero q.b.

Procedimento:

Preparazione degli ingredienti: per prima cosa pulire e sbucciare le patate, quindi tagliarle a cubetti. Fare lo stesso con i porri ma tagliarli ad anelli. In una pentola, rosolare i porri con il burro per circa 5 minuti, finché diventano morbidi e belli dorati. Cottura della zuppa: aggiungere ai porri del brodo di carne lasciar bollire per 5 minuti in modo che i sapori si amalgamino bene. Incorporare le patate nella miscela e cuocere finché non sono cotte e morbide. Frullatura e aggiunta della panna: frullare il tutto fino ad ottenere una consistenza omogenea e priva di grumi. Quindi versare anche la panna e mescolare bene. Tocco finale: lasciar bollire la zuppa per altri 5 minuti e poi spegnere il fuoco. Tostare il pane nero su una padella calda e servire la zuppa con un filo d’olio, dei rametti di rosmarino e qualche fetta di pane croccante ben tostato. Questa aggiunta finale darà una spinta in più a questo piatto delizioso.

Anche quando la ricetta prevede l’utilizzo di pochi ingredienti, il risultato può essere strepitoso, come in questo caso. Prova questa ricetta e scopri come rendere la tua cucina ancora più avvolgente e deliziosa. Conquisterai tutti e farai un figurone con gli amanti ti questa serie tv iconica.